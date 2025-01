Burari Building Collapse – दिल्लीत चार मजली इमारत कोसळली, दोघांचा मृत्यू; 10 जणांना वाचवण्यात यश

दिल्लीतील बुरारी भागात सोमवारी सायंकाळी चार मजली इमारत कोसळून मोठी दुर्घटना घडली. इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली अनेक लोक अडकल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. अपघाताची माहिती मिळताच घटनास्थळी NDRF ची टीम पोहोचली असून बचावकार्य सुरू आहे. आत्तापर्यंत 10 जणांना वाचवण्यात यश आले आहे. या अपघातात दोन जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती दिल्ली पोलिसांनी दिली आहे. यामध्ये 6 आणि 14 वर्षीय अशा दोन मुलींचा समावेश आहे.

Delhi: A building collapsed in Burari area, and some people may be trapped under the debris. Several fire and ambulance vehicles have been dispatched to the location for rescue operations pic.twitter.com/qs60AzQFWj

— IANS (@ians_india) January 27, 2025