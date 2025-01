Chhattisgarh Naxal Encounter – 36 तास चकमक, 14 नक्षलवाद्यांचा खात्मा, 1 कोटीचे बक्षीस असलेला चलपतीही ठार

छत्तीसगडमधील गरियाबंदमध्ये 36 तासांहून अधिक काळ चाललेल्या चकमकीत सुरक्षा दलांच्या जवानांना मोठे यश आले आहे. चकमकीत जवानांनी 14 नक्षलवाद्यांचा खात्मा केला आहे. कुल्हाडीघाट संरक्षित घनदाट जंगलात सुरक्षा दलांकडून नक्षलवाद्यांविरोधात मोठी कारवाई करण्यात आली.

छत्तीसगड-ओडिशा सीमेवर गरियाबंदमध्ये सुरक्षा दलांचे जवान आणि नक्षलवाद्यांमध्ये 36 तासांहून अधिक वेळ चमकच चालली. काल सकाळी कुल्हाडीघाटमधील भालुडिग्गीच्या टेकड्यांवर ही चकमक सुरू झाली. या चकमकीत सुरक्षा दलांच्या हाती आतापर्यंत 14 नक्षलवादी ठार झाले आहेत.

#UPDATE | Chhattisgarh: So far, the bodies of more than 14 Naxalites have been recovered. Jayram alias Chalapathi, Central Committee member of Naxalite, carrying a bounty of Rs 1 crore, was also killed. Large quantities of weapons including automatic weapons like SLR Rifle have… https://t.co/eR1pv9KKX5

