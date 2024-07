विक्रम मिसरी यांची परराष्ट्र सचिवपदी नियुक्ती

देशाचे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि ‘चीन तज्ज्ञ’ म्हणून ओळखले जाणारे विक्रम मिसरी यांची सरकारच्या परराष्ट्र सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. दरम्यान सोमवार पासून विक्रम यांनी हिंदुस्थानचे नवीन परराष्ट्र सचिव म्हणून पदभार स्वीकारला आहे. विक्रम मिसरी हे हिंदुस्थानचे परराष्ट्र सेवेचे 1989 च्या बॅचचे अधिकारी आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून ते उपराष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून कार्यरत होते.

विक्रम मिसरी यांनी यांनी परराष्ट्र मंत्रालय तसेच पंतप्रधान कार्यालयात विविध पदांवर काम केले आहे. याशिवाय मिसरी यांनी युरोप, आफ्रिका, आशिया आणि उत्तर अमेरिकेतील विविध भारतीय मिशनमध्येही काम केले आहे. तसेच त्यांनी स्पेनमध्ये (2014-2016) तर म्यानमार (2016-2018) आणि चीनमध्ये (2019-2021) या कालावधीत हिंदुस्थानचे राजदूत म्हणून काम केले आहे. जून 2020 मध्ये, लडाखच्या गलवान खोऱ्यात भारतीय लष्कर आणि चिनी सैन्यादरम्यान झालेल्या हिंसक चकमकीदरम्यान, विक्रम मिसरी यांनी दोन्ही देशांमधील चर्चेत भाग घेतला होता.

Shri Vikram Misri assumed charge as Foreign Secretary today. #TeamMEA extends a warm welcome to Foreign Secretary Misri and wishes him a successful tenure ahead. pic.twitter.com/5JnjYb8hq7

— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) July 15, 2024