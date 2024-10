नांदेड लोकसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीसाठी रविंद्र चव्हाण यांना काँग्रेसची उमेदवारी जाहीर

महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीसोबतच महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या नांदेड मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीचीही घोषणा निवडणूक आयोगाने केली होती. 15 ऑक्टोबरला निवडणूक जाहीर होताच काँग्रेसने दोनच दिवसांत नांदेड लोकसभा मतदारसंघासाठी उमेदवाराच्या नावाची घोषणा केली आहे. काँग्रेसचे दिवंगत खासदार वसंतराव चव्हाण यांचे पुत्र रविंद्र चव्हाण यांना काँग्रेसकडून उमेदवारी घोषित करण्यात आली आहे. खासदार वसंतराव चव्हाण यांच्या निधनाने ही जागा रिक्त झाली होती.

Congress nominates Ravindra Vasantrao Chavan as its candidate for Maharashtra’s Nanded Lok Sabha bye-elections and Jingjang M. Marak for Meghalaya’s Gambegre assembly constituency bye-elections. pic.twitter.com/sM3pOODgf0

— ANI (@ANI) October 17, 2024