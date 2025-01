Donald Trump यांनी रोखला कंडोम वितरणाचा निधी, एलन मस्क करणार चौकशी

बायडन प्रशासनाने गाझामध्ये मंजूर केलेला 432 कोटी निधीवर ट्रम्प सरकारने बंदी आणली आहे. बायडन प्रशासनाने गाझामध्ये कंडोम वितरणासाठी हा निधी मंजूर केला, असा आरोप व्हाईट हाऊसने केला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काही दिवसांपूर्वीच अमेरिकेकडून होणाऱ्या सर्व परदेशी मदतीवर रोख लावली होती. यानंतर व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी पत्रकार परिषद घेत सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले.

🚨BREAKING: DOGE and OMB (Office of Management and Budget) found that the Biden admin was about to send $37M to the World Health Organization and $50M to fund condoms for Gaza. pic.twitter.com/u0gtiLQbwX

