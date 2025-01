सहकारी बँकेतील घोटाळ्याप्रकरणी माजी मंत्र्यावर ED ची कारवाई, एकाचवेळी 17 ठिकाणी टाकले छापे

बिहारमधील माजी मंत्री आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे विद्यमान आमदार अलोक कुमार मेहता यांच्यावर ईडीने कारवाई केली आहे. उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती जमवल्याच्या आरोपावरून ईडीने त्यांच्या घरावर छापा टाकला आहे. ईडीने या प्रकरणी 17 ठिकाणी छापे टाकत कारवाई सुरू केली आहे.

आलोक मेहता हे राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांचे अत्यंत निकटवर्तीय आहेत. बिहारमध्ये महाआघाडीचे सरकार असताना ते महसूल मंत्री होते. पक्षातील अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये त्यांचा सहभाग असतो. अलोक मेहता हे समस्तीपूरमधील उजीयारपूरचे आमदार आहेत.

Patna, Bihar | Enforcement Directorate (ED) is carrying out raids at the residence of RJD MLA Alok Kumar Mehta.

More than a dozen locations have been raided since early morning, in connection with a money laundering case involving the leader. pic.twitter.com/t46SzrjFgh

— ANI (@ANI) January 10, 2025