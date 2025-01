Mahakumbh Mela 2025 – महाकुंभमधील ‘गोल्डन बाबा’ चर्चेत; रुद्राक्ष माळ, अंगठ्यांसह जवळपास 7 किलो सोन्याचे दागिने अंगावर

उत्तर प्रदेशात प्रयागराजमध्ये भरलेल्या महाकुंभ मेळ्यातील आयआयटीएयन बाबा, साध्वी हर्षा रिछारिया यांची सोशल मीडियात जोरदार चर्चा आहे. अशातच आता महाकुंभ मेळ्यातील ‘गोल्डन बाबा’ही चर्चेत आले आहेत. या ‘गोल्डन बाबां’च्या अंगावर 6.8 किलो सोन्याची दागिने आहेत.

‘गोल्डन बाबा’ हे केरळमधील सनातन धर्म फाउंडेशनचे संस्थापक आणि चेअरमन आहेत. निरंजनी आखाड्याचे महामंडलेश्वर नारायणानंद गिरी महाराज असे त्यांचे नाव आहे. महाकुंभ मेळ्यात आलेल्या ‘गोल्डन बाबा’ यांनी स्वतः एएनआय या वृत्तसंस्थेला आपली माहिती दिली. माझं नाव श्री श्री 1008 अनंत श्री विभुषित स्वामी नारायण नंदगिरी महाराज असं आहे. मी केरळचा आहे. आणि मी सनातन धर्म फाउंडेशनचा चेरमन आणि निरंजनी आखाड्याचा महामंडलेश्वर आहे, असे ते म्हणाले.

