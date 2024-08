Cyclone Alert – पावसाच्या तडाख्यानंतर आता गुजरातला चक्रीवादळाचा धोका! IMD चा अलर्ट जारी

मुसळधार पावसामुळे गुजरातमध्ये अनेक जिल्ह्यांमध्ये पूरस्थिती आहे. गेल्या चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसाने आणि पुरामुळे गुजरातमध्ये आतापर्यंत 32 जणांचा मृत्यू झाला आहे. अशातच आता हवामान विभागाने गुजरातला दिलेल्या वादळाच्या इशाऱ्याने परिस्थिती आणखी बिघडण्याची शक्यता आहे. ज्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे गुजरातमध्ये मुसळधार पाऊस सुरू आहे तो आता अरबी समुद्रात दाखल होत आहे. यामुळे गुजरातच्या कच्छ आणि सौराष्ट्रात तुफान पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. गेल्या 80 वर्षांतील हे असे वादळ आहे जे जमिनीवर निर्माण झाले आणि आता अरबी समुद्रात घोंगावत आहे, असे सांगण्यात येत आहे. तर ही एक अतिशय दुर्मिळ घटना आहे, असे हवामान विभागाने म्हटले आहे.

DD over Kachchh & & adjoining areas of Kachchh coast and adjoining areas of Pakistan & Northeast Arabian Sea, about 50 km west-northeast of Naliya (Gujarat) .

