Parliament Winter Session 2024 – अदानींवरून संसदेत आज पुन्हा हंगामा, गदारोळात दोन्ही सभागृहांचं कामकाज तहकूब

वायनाड लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आलेल्या काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी आज लोकसभेत खासदारकीची शपथ घेतली. प्रियंका गांधी यांनी शपथ घेताच लोकसभेत विरोधी पक्षांनी घोषणा देण्यास सुरू केली. राज्यसभेतही कामकाज सुरू होताच घोषणा देण्यात आल्या. त्यामुळे लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दुपारी 12 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. दुपारी 12 वाजता कामकाज सुरू होताच पुन्हा हंगामा झाला. आणि गदारोळातच दोन्ही सभागृहांचे कामकाज उद्यापर्यंत तहकूब करण्यात आले.

VIDEO | “Honourable members, I plead with you, I request you for cooperation. Allow me to take agenda of the day. Be assured, you shall have opportunity to raise all issues. Parliament is a platform for productive discussion. Question hour is important. I have already taken a… pic.twitter.com/GFTZXe5RaK

राज्यसभेत काय घडलं?

अदानी लाचखोरी प्रकरणात संसदेच्या संयुक्त समितीद्वारे (JPC) चौकशी करावी, संभलमधील हिंसाचार आणि दिल्लीतील गुन्ह्यांच्या घटना, अशा मुद्द्यांवर विरोधी पक्षांनी चर्चेची मागणी करत एकूण 18 नोटीस दिल्या होत्या. पण राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनकड यांनी विरोधकांची चर्चेची मागणी फेटाळून लावली. यामुळे विरोधी पक्षांनी घोषणा देण्यास सुरुवात केली. आणि गदारोळातच राज्यसभेचे कामकाज तहकूब करण्यात आले.

VIDEO | “Adani scam is making India infamous in the world. There is no discussion in the House because Adani is a friend of (PM) Modi. We have not come here to stay silent when people of BJP and Modi’s friend are looting the country,” says AAP MP Sanjay Singh (@SanjayAzadSln).… pic.twitter.com/HpMvRvnBFa

