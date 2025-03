आलीस तशीच परत जा! मेलबर्न कॉन्सर्टमध्ये नेहा कक्करला तीन तास उशीर, चाहते भडकले

प्रसिद्ध गायिका नेहा कक्कर तिच्या गोड आवाजामुळे आणि वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत असते. पण सध्या ती एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आली आहे. तिच्या आवाजावर फिदा असणाऱ्या चाहत्यांनीच तिच्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. चाहत्यांच्या नाराजीमुळे नेहाला अश्रू अनावर झाले आहेत. यासंदर्भातील तिचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

ऑस्ट्रेलियातील मेलबर्नमध्ये नेहा कक्करच्या गाण्याचा कॉन्सर्ट आयोजित करण्यात आला होता. यासाठी हजारोंच्या सख्येने चाहत्यांनी हजेरी लावली होती. पण नेहा या कॉन्सर्टला एक दोन नाही तब्बल तीन तास उशिराने पोहोचली. त्यामुळे तिचे चाहते नाराज झाले. दरम्यान 3 तासांनी जेव्हा नेहा स्टेजवर आली तेव्हा काहींना आनंद झाला, तर काहींनी तिला परत घरी जा असे सांगितले. याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

“Neha Kakkar broke down in tears on stage at her Melbourne concert, apologizing to fans after facing their anger for arriving late.”

Is she really crying or is this her drama? Tell us your opinion in the comments.#NehaKakkar #Melbourne #Apology #CryingonStage pic.twitter.com/USIsUbrsNG

— Hardik Shah (@Hardik04Shah) March 25, 2025