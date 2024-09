बाथरूममधल्या पाण्यापासून बनवले जातेय अन्न, नोएडा स्टेडियमधील किळसवाणा प्रकार उघड

न्यूझीलंड आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील कसोटी सामना ग्रेटर नोएडा स्टेडियममध्ये खेळवला जाणार होता, मात्र तेथील वातावरणामुळे हा सामना रद्द करण्यात आला. रात्रभर पडणाऱ्या पावसामुळे मैदानाची दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे क्रिकेटप्रेमी वैतागले आहेत. अशातच आता एक धक्कादायक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायकल होत आहे. यात नोएडाच्या स्टेडीयम मधील स्वयंपाक घरात वॉशरूमच्या पाण्याच्या वापर केला जात आहे. त्यामुळे लोकांकडून संताप होत आहे.

नोएडाच्या स्टेडिअम मधील स्वयंपाक घरातील किळसवाणा व्हिडीओ आणि फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओमध्ये स्वयंपाकी बाथरूममधून पाणी घेताना दिसत आहे. तेच पाणी जेवणासाठी वापरले जात असल्याचे नेटकऱ्यांचे म्हणणे आहे. या व्हिडीओवर प्रचंड संतप्त प्रक्रिया येत आहेत.

Ok so catering here at Greater Noida stadium is using urinal washroom

Water tap for their water needs 😯

very hygienic 👍#AFGvNZ TEST #afgvsnz test #gnoidastadium pic.twitter.com/VCWVA5r2vv

— Nitin K Srivastav (@Nitin_sachin) September 10, 2024