Operation Sindoor – राजनाथ सिंहांनी तिन्ही दलांच्या प्रमुखांसोबत घेतली आढावा बैठक; चेहऱ्यावर दिसला पाकला धडा शिकवल्याचा आनंद!

ऑपरेशन सिंदूरच्या यशानंतर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेतली. जम्मू-कश्मीरमधील लष्करी ठिकाणांवर हल्ला करण्याचा पाकिस्तानचा अयशस्वी प्रयत्न हिंदुस्थानने उधळून लावला आहे. बैठकीत पाकिस्तानच्या आक्रमकतेवर चर्चा झाली आणि हिंदुस्थानच्या सुरक्षा तयारीवर भर देण्यात आला. या बैठकीतील एक फोटो शत्रूला सूचक संदेश देणारा आहे. हा फोटो व्हायरल होत आहे.

Raksha Mantri Shri @rajnathsingh today chaired a high-level meeting at South Block, New Delhi to review the security situation along the western border and operational preparedness of the Indian #ArmedForces. Chief of Defence Staff General Anil Chauhan, Chief of the Army Staff… pic.twitter.com/M9MtlyVYAJ

