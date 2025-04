हिंदुस्थानच्या कारवाईच्या भीतीने पाकडे टरकले; क्षेपणास्त्र चाचणीला सुरुवात

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर हिंदुस्थानी सरकारने अनेक मोठे निर्णय घेतले. घटनेनंतर तातडीने कॅबिनेट सुरक्षा यंत्रणेची बैठक घेण्यात आली या बैठकीत पाकिस्तानच्या सिंधू कराराला स्थगिती देण्यात आली. याशिवाय पाकिस्तानींना पुढील 48 तासात देश सोडण्याचे आदेश देण्यात आले. दरम्यान हिंदुस्थानने घेतलेल्या या कठोर निर्णयांमुंळे पाकड्यांचे धाबे दणाणले आहेत. हिंदुस्थानने घेतलेले निर्णय पाहता लष्करी कारवाईच्या भीतीने पाकिस्तानची झोप उडाली आहे.

Pakistan has issued a notification to carry out a surface-to-surface missile test off its Karachi coast along its coastline within its Exclusive Economic Zone on April 24-25. Indian agencies concerned are keeping a close watch on all the developments: Defence sources

