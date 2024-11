Parliament Winter Session 2024 – अदानी लाचखोरी प्रकरणावरून संसदेत गदारोळ, विरोधकांनी सरकारला घेरलं; कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब

अमेरिकेतील अदानींचे लाचखोरी प्रकरण, मणिपूर आणि संभलमधील हिंसाचार यासह इतर मुद्द्यांवर विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी आज संसदेत सरकारला घेरले. अदानी, मणिपूर आणि संभलमधील हिंसाचारासह इतर प्रमुख मुद्द्यांवर विरोधी पक्षांनी चर्चेची मागणी केली आहे. काँग्रेसचे के. सी. वेणुगोपाल, मनिकम टागोर यांनी अदानी प्रकरणी स्थगन प्रस्तावाची नोटीस देत चर्चेची मागणी केली. तर काँग्रेसने मणिपूरमधील हिंसाचार आणि आम आदमी पार्टीचे खासदार संजय सिंह यांनी संभलमधील हिंचाराच्या मुद्द्यावर राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात चर्चेची मागणी केली. पण विरोधी पक्षांची चर्चेची मागणी संसदेत फेटाळून लावण्यात आली. यामुळे विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी चर्चेची मागणी करत घोषणा दिल्या. गदारोळानंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.

लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी अदानी प्रकरण उचलून धरले. काही सदस्यांनी पुढे येत जोरदार घोषणाबाजी केली. यामुळे दुपारी 12 वाजेपर्यंत लोकसभेचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. दुपारी वाजता कामकाज सुरू झाल्याव विरोधी पक्षांनी तेच मुद्दे लावून धरेल आणि घोषणा दिल्या. यामुळे लोकसभेचे कामकाज उद्या सकाळी 11 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आलं. तर राज्यसभेतही हेच चित्र दिसले. राज्यसभेतही काँग्रेससह विरोधी पक्षांच्या इतर सदस्यांनी अदानी आणि संभलमधील हिंसाचाराच्या घटनेसह इतर मुद्दे उपस्थित केले. राज्यसभेचे कामकाजही उद्या सकाळी 11 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.

VIDEO | “Opposition did not disrupt the proceedings of the Parliament, we want discussion. Modi government has backtracked, as and when they hear the name of Adani, they run away, but why? What is the problem in having discussion on Adani? Is he the member of BJP? It is true that… pic.twitter.com/fsLFG8IvAI

— Press Trust of India (@PTI_News) November 27, 2024