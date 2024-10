पाळीव कुत्र्याला अमानुष मारहाण करून फासावर लटकवलं; पुण्यातल्या घटनेवरून प्राणीप्रेमींकडून संताप व्यक्त

पुण्यात एक विचित्र घटना घडली आहे. पाळीव कुत्र्याला अमानुष मारहाण करून त्याला फासावर लटकवल्याची घटना उघड झाली आहे. घरात कुत्रा पाळणं शक्य होत नसल्याने माय लेकाने मिळून कुत्र्याला मारलं. सोशल मीडियावर यासंदर्भातील फोटो व्हायरल होत आहे. या घटनेनंतर प्राणीप्रेमींकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणी महिलेसह तिच्या मुलाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पुण्यातील पिरंगुट परिसरात ही घटना घडली आहे. प्रतिभा जगताप ( आई) आणि ओमकार जगताप (मुलगा) असे या दोन आरोपींची नावे आहेत. जगताप कुटुंबाने आपल्या घरात कुत्रा पाळला होता. मात्र काही काळाने त्याला सांभाळण शक्य होत नसल्याने त्यांनी कुत्र्यासोबत संतापजनक कृत्य केलं. आधी प्रतिभा जगताप यांनी कुत्र्याला काठीने बेदम मारहाण केली. त्यानंतर मुलाने कुत्र्याच्या गळ्यात दोरी बांधून त्याला फास लावून झाडाला लटकवलं. या प्रकरणी मिशन पॉसिबल फाउंडेशनच्या वतीने पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

Dooms day is close..

Omkar Jagtap has murdered his Pet dog by hanging… a healthy Labrador has been murdered by its owner in Perungoot Pune. A family that the dog loved and trusted has killed him.

They called at 11.40 that they wanted to give their Pet Dog away immediately pic.twitter.com/7sptIB15EG

— Punita Sharma (@PunitaS44575106) October 22, 2024