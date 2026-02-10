Photo – सुनेत्रा पवार भावुक, उपमुख्यमंत्रीपदाचा पदभार स्वीकारला

महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी मंगळवारी आपल्या पदाचा अधिकृत पदभार स्वीकारला. 28 जानेवारी रोजी अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाल्यानंतर 31 जानेवारी रोजी सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती आणि आज त्यांनी पदभार स्वीकारत विधीवत कामकाजाला सुरुवात केली. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे खासदार प्रफुल्ल पटेल, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ, तसेच इतर मंत्री, आमदार उपस्थित होते. यावेळी पार्थ पवार, आदिती तटकरेंना अश्रू अनावर झाले.


