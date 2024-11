हाती संविधान घेत प्रियंका गांधी यांची लोकसभेत खासदारकीची शपथ

काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी आज लोकसभेत खासदारकीची शपथ घेतली. केरळमधील वायनाड लोकसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत प्रियंका गांधी यांनी दणदणीत विजय मिळवला आहे. त्यानंतर त्यांनी आज संसद सदस्य म्हणून शपथ घेतली.

प्रियंका गांधी यांनी शपथ घेतली त्यावेळी त्यांचे बंधु लोकसभा विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस नेते, खासदार राहुल गांधी आणि आई काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी हे उपस्थित होते. तसेच प्रियंका गांधी यांचा मुलगा रेहान वाड्रा आणि मुलगी मिराया वाड्राहीही उपस्थित होते.

#WATCH | Congress leader Priyanka Gandhi Vadra takes oath as Member of Parliament in Lok Sabha

