सगळ्यांनी घरीच रहा, जर…; खलिस्तानी दहशतवादी पन्नूनने खासदाराला दिली धमकी

खलिस्तानी दहशतवादी गुरपतवंत सिंग पन्नूचे परदेशात बसून हिंदुस्थानी नेत्यांना धमकावण्याचे काम सुरू आहे. पन्नूच्या ‘सिख फॉर जस्टिस’ या दहशतवादी संघटनेने केरळमधील कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआय) चे राज्यसभा खासदार व्ही शिवदासन यांना धमकी दिली आहे. पन्नूने लाल किल्ला आणि संसद उडवणार असल्याची धमकी त्यांना दिलीय. यासंदर्भात खासदार व्ही शिवदासन यांनी दिल्ली पोलिसांकडे तक्रार केली आहे.

सीपीआयचे खासदार व्ही शिवदासन यांनी सिख फॉर जस्टिस या दहशतवादी संघटनेने दिलेल्या धमकीबाबत राज्यसभेच्या सभापतींना पत्र लिहीले आहे. यामध्ये त्यांनी दहशतवादी गुरपतवंत सिंग पन्नूकडून आलेल्या धमकीचा उल्लेख केला आहे. “मी तुमचे लक्षात आणून देऊ ईच्छितो की सिख फॉर जस्टिस या संघटनेकडून आम्हाला धमकीचा कॉल करण्यात आला आहे. 11 जुलै रोजी रात्री साडे अकराच्या दरम्यान एका अज्ञात व्यक्तीकडून धमकीचा कॉल आला. त्या व्यक्तीने मी सिख फॉर जस्टिस या संघटनेचा असल्याचे सांगितले.

CPI(M) Rajya Sabha MP from Kerala, V Sivadasan writes a letter to Chairman Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankhar, regarding receiving a threatening call claiming to be from ‘Sikhs For Justice’. pic.twitter.com/je0hIQncdG

