Mumbai Local: पश्चिम रेल्वेच्या 150 ते 175 लोकल रद्द; चाकरमान्यांचे होणार हाल

पश्चिम रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या लोकांसाठी ही बातमी महत्त्वाची आहे. गोरेगाव ते कांदिवली स्थानकांदरम्यान सहाव्या मार्गिकेच्या विस्ताराचे काम सुरू आहे. त्यामुळे या मार्गिकेवर मेगाब्लॉक घेण्यात आला होता. दरम्यान हे काम आता अंतिम टप्प्यात येऊन पोहोचले असून त्यापैंकी 128 तासांचं काम बाकी आहे. त्यामुळे पश्चिम रेल्वेकडून 4 ऑक्टोबरपर्यंत 150 ते 175 लोकल रद्द होणार आहेत. त्यामुळे आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी प्रवासांचे हाल होणार आहेत.

रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार राम मंदिर स्टेशन ते मालाड दरम्यान 30 किमी प्रतितास वेगानं लोकल चालवल्या जातील. यामुळे चाकरमान्यांचे हाल होण्याची शक्यता आहे. पश्चिम रेल्वेने केलेल्या नियोजनानुसार सहावी लाईन डिसेंबर 2024 पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान पश्चिम रेल्वेच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला असून अनेक लोकल रद्द, तर काही लोकलच्या वेळेत बदल करण्यात आला आहे.

To facilitate the construction of the 6th Line between Goregaon and Kandivali Stations, a block of 4 hrs will be taken on the UP & DOWN Fast lines at Goregaon and UP & DOWN Fast & Slow lines at Malad on the intervening night of 30th September/1st October 2024.#WRUpdates pic.twitter.com/oWcOFIgrzW

— Western Railway (@WesternRly) September 29, 2024