ऐकावे ते नवलचं! महिलेने 2 दिवसांत दिला 2 मुलांना जन्म, डॉक्टरही चक्रावले

जगात अनेक अनपेक्षित आणि धक्कादायक घटना घडत असतात. अशीच एक दुर्मिळ घटना अमेरिकेतील अलाबामा शहरात घडली आहे. येथील एका महिलेने दोन दिवसात दोन मुलांना जन्म दिल्याचे वृत्त आहे. हे प्रकरण सध्या सोशल मीडियावरही झपाट्याने पसरत आहे. या घटनेने प्रसुतितज्ज्ञही चक्रावले आहेत.

केल्सी हॅचर असे या महिलेचे नाव आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात बर्मिंगहॅम विद्यापीठ रुग्णालयात या महिलेने दोन दिवसात दोन मुलांना जन्म दिला. आधी तिने एका मुलीला जन्म दिला आणि मग 20 तासांच्या अंतराने तिने दुसऱ्या मुलीला जन्म दिला. पण त्या मुली जुळ्या नाहीत. हे प्रकरण पाहून डॉक्टरही आश्चर्यचकित झाले होते.

Mother with two wombs pregnant in both in rare case with ‘1 in 50 million odds’

