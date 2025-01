भाजीपाला व्यापाऱ्यांवर काळाचा घाला; भरधाव ट्रक दरीत कोसळून 11 जणांचा मृत्यू, 15 गंभीर जखमी

भाजीपाला व्यापाऱ्यांवर भल्या पहाटे काळाने घाला घातला. भरधाव वेगातील ट्रक अनियंत्रित झाला आणि थेट दरीत कोसळला. या अपघातात 11 जणांचा मृत्यू झाला असून 15 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. कर्नाटकमधील उत्तर कन्नड जिल्ह्यातील यालापुरा महामार्गावर बुधवारी पहाटे 4 च्या सुमारास हा अपघात झाला.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चाळीसहून अधिक व्यापारी हावेरी जिल्ह्यातील सावनूर येथून उत्तर कन्नड जिल्ह्यातील कुमता बाजारात भाजीपाला आणि फळे विक्रीसाठी घेऊन निघाले होते. सावनूर-हुबळी मार्गावर पहाटे चारच्या सुमारास समोरून येणार्‍या एका वाहनाला साइड देण्याच्या नादात चालकाचे ट्रकवरील नियंत्रण सुटले. अनियंत्रित ट्रक 50 फूट खोल दरीत कोसळला. अपघातानंतर ट्रकच्या चिंधड्या उडाल्या. या भीषण अपघातात 10 जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर एक जण रुग्णालयात उपचार सुरू असताना दगावला. जखमींवर हुबळीच्या केआयएणएस रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

#WATCH | Karnataka: The death toll in accident that occurred near the Arabail area rises to 11 as one of the injured succumbs

SF Kammar, KMC hospital Director says, ” One patient was brought dead ( to the hospital). The rest of the 11 injured are admitted to our emergency… https://t.co/TJjIkohSZc pic.twitter.com/8AJAejJKJg

