Russia-Ukraine war: रशियन सैन्यात कार्यरत असलेल्या 12 हिंदुस्थानींचा मृत्यू,16 बेपत्ता; परराष्ट्र मंत्रालयाने काय दिली माहिती? वाचा..

युक्रेनसोबत सुरू असलेल्या युद्धात रशियन सैन्य दलात सेवा देणाऱ्या 12 हिंदुस्थानींचा मृत्यू झाला आहे, अशी माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाने शुक्रवारी दिली. मंत्रालयाने सांगितले की, सुमारे 18 हिंदुस्थानी नागरिक अजूनही रशियन सैन्यात सेवा देत आहेत. त्यापैकी 16 जण बेपत्ता आहेत.

याबाबत माहिती देताना परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले, “रशियन सैन्यात कार्यरत असलेल्या हिंदुस्थानी नागरिकांची 126 प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. या 126 प्रकरणांपैकी 96 लोक हिंदुस्थानात परतले आहेत आणि त्यांना रशियन सशस्त्र दलातून सुट्टी देण्यात अली आहे.”

ते म्हणाले की, ”18 हिंदुस्थानी नागरिक अजूनही रशियन सैन्यात आहेत आणि त्यापैकी 16 बेपत्ता आहेत.” जैस्वाल म्हणाले, “रशियन बाजूने त्यांना बेपत्ता म्हणून वर्गीकृत करण्यात आलं आहे. आम्ही वाचलेल्या हिंदुस्थानी नागरिकांना तात्काळ सैन्यातून सुट्टी देऊन मायदेशी परत पाठवण्याची मागणी करत आहोत.”

#WATCH | Delhi: MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, “The death of Binil Babu is extremely unfortunate. We have conveyed our condolences to the family. Our embassy is in touch with the Russian authorities so that his mortal remains could come back to India as soon as possible.… pic.twitter.com/xgAEHI0UyY

— ANI (@ANI) January 17, 2025