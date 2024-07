ओमानच्या समुद्र किनाऱ्याजवळ तेलवाहू जहाज बुडालं; 13 हिंदुस्थानींसह 16 जण बेपत्ता

ओमानच्या समुद्र किनाऱ्याजवळ एक तेलवाहू जहाज बुडाल्याचे वृत्त आहे. या जहाजावर 13 हिंदुस्थानींसह 16 कर्मचारी होते. सोमवारी (15 जुलै) रोजी ही घटना घडली असून तेव्हापासून हे सर्व कर्मचारी बेपत्ता आहेत. त्यांचा शोध सुरू असल्याची माहिती ओमानच्या सागरी सुरक्षा दलाने दिली आहे.

ओमानच्या सागरी सुरक्षा दलाने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रेस्टीज फाल्कन नावाचे तेलवाहू जहाज दुबईच्या हमरिया बंदराहून निघाले होते. या जहाजावर कोमोरोसचा झेंडा होता. येमेनच्या अदन बंदराकडे येत असताना सोमवारी या जहाजाचा ओमानच्या समुद्र किनाऱ्याजवळ अपघात झाला. डुकम या ओमानमधील बंदराजवळ असलेल्या रास मद्राकाच्या शहरापासून अग्नेय दिशेला 46 किलोमीटर दूर अंतरावर हे जहाज समुद्रात बुडाले. तेव्हापासून या जहाजावरील कर्मचारी बेपत्ता असून गेल्या तीन दिवसांपासून त्यांचा शोध सुरू आहे.

रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, अपघातानंतर प्रेस्टीज फाल्कन हे तेलवाहू जहाज समुद्रात उलटे झाले. यासोबत कर्मचारीही समुद्रात बुडाले. अपघातानंतर जहाजातून तेलगळती झाली अथवा नाही किंवा हे जहाज पुन्हा सरळ करण्यात आले अथवा नाही याची माहिती मिळालेली नाही.

Updates regarding the recent capsizing incident of the Comoros flagged oil tanker southeast of Ras Madrakah pic.twitter.com/PxVLxlTQGD

— مركز الأمن البحري| MARITIME SECURITY CENTRE (@OMAN_MSC) July 16, 2024