21 लाख फेक मोबाईल नंबरवर कायमची बंदी

हिंदुस्थानात स्पॅम कॉल्स, फेक मेसेज आणि डिजिटल अरेस्टची धमकी देऊन लोकांची होणारी आर्थिक फसवणूक करणाऱया बनावट नंबरवर ट्रायने मोठी कारवाई केली आहे. ट्रायने वर्षभरात तब्बल 21 लाख मोबाईल नंबर कायमचे बंद केले. हे नंबर आर्थिक फसवणुकीसाठी वापरले जात होते. बनावट एसएमएस आणि कॉल पाठवणाऱया नंबरवरही कारवाई करण्यात आली असून एक लाख नंबरला ब्लॅकलिस्ट करण्यात आले आहे. आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई मानली जात आहे. आर्थिक फसवणूक करण्याचा प्रयत्न करणाऱया सायबर गुन्हेगारांना केवळ ब्लॉक करू नका, तर अधिकृत ट्राय डीएनडी अॅपवर जाऊन त्यांच्याविरोधात स्पॅम कॉल्स आणि एसएमएसचा रिपोर्ट करा, असे आवाहन ट्रायने देशातील जनतेला केले आहे. ही कारवाई खास करून अशा कॉलवाल्याविरोधात केली आहे. ज्यांनी गेल्या वर्षभरात केवायसी, बँक अपडेट, फेक ऑफर्स, सरकारी कागदपत्रांचा हवाला देऊन फसवणूक केली आहे. केवळ एक पह्न नंबर ब्लॉक केल्याने या सायबर गुन्हेगारांना थांबवले जाऊ शकत नाही. ते ब्लॉक केल्यानंतर दुसऱया व्यक्तीला फसवण्यासाठी कॉल करू शकतात. त्यामुळे नागरिकांनी डू नॉट डिस्टर्ब अॅपद्वारे तक्रार करायला हवी.

कशी तक्रार कराल?

स्पॅम किंवा फ्रॉड कॉलची तक्रार करण्यासाठी सर्वात आधी ट्राय डीएनडी अॅप डाऊनलोड करा. यानंतर जो स्पॅम किंवा फ्रॉड कॉल किंवा एसएमएस असेल त्याचा स्क्रीनशॉट, नंबर घेऊन रिपोर्ट सबमिट करा किंवा 1030 या हेल्पलाईन नंबरवर कॉल करा.अलर्ट राहा

अनोळखी नंबरवरून आलेला कॉल, चॅट्सद्वारे आपला ओटीपी, यूपीआय पिन, बँक डिटेल्स आणि आधारकार्डची माहिती अजिबात शेअर करू नका. कोणत्याही धमकीला किंवा आमिषाला बळी पडू नका. संशयित लिंकवर चुकूनही क्लिक करू नका.

तक्रारीनंतर ट्राय पह्न नंबरची सर्व माहिती गोळा करतात. जर यात काही गैर आढळले तर तत्काळ अशा नंबरविरोधात कारवाई केली जाते किंवा कायमचे बंद केले जातात.

