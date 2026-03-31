उन्हाळ्यातील डिहायड्रेशनवर मात करण्यासाठी, आहारात काकडीचा समावेश करायलाच हवा

उन्हाळ्यात शरीर थंड आणि हायड्रेटेड ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तीव्र सूर्यप्रकाशामुळे आपल्या शरीरात डिहायड्रेशन होऊ शकते. अशा परिस्थितीत, डिहायड्रेशन टाळणारे आणि शरीराला उष्णतेपासून वाचवणारे पदार्थ खाण्याचा सल्ला दिला जातो. जर तुम्ही तुमच्या आहारासाठी असा एखादा खाद्यपदार्थ शोधत असाल, तर काकडी हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. पाण्याने भरपूर असलेल्या काकडीमध्ये व्हिटॅमिन ए, सी, के, पोटॅशियम आणि फायबर यांसारखी अनेक आवश्यक पोषक तत्वे असतात.

दुपारी वामकुक्षी घेण्याचे काय फायदे होतात, जाणून घ्या

आजकाल उच्च रक्तदाबाची समस्या सामान्य झाली आहे. उन्हाळ्यात ही समस्या अधिकच वाढते. काकडीमध्ये असलेले पोटॅशियम रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते. याव्यतिरिक्त, ते हृदयालाही निरोगी ठेवते. उच्च रक्तदाब असलेल्यांनी काकडी खावी.

उन्हाळ्यात निर्जलीकरण ही एक गंभीर समस्या असू शकते. यामुळे चक्कर येणे, डोकेदुखी आणि अशक्तपणा येऊ शकतो. अशा परिस्थितीत, काकडी तुमच्या शरीरातील पाण्याची कमतरता भरून काढण्यास मदत करू शकते. त्यात अंदाजे ९६% पाणी असते, जे शरीराला हायड्रेटेड ठेवते आणि ऊर्जा टिकवून ठेवण्यास मदत करते.

हे करून पहा – उन्हाळ्यात ओठांभोवती काळपटपणा वाढल्यास…

सहजपणे वजन कमी करायचे असेल, तर नक्कीच काकडी खा. त्यात कॅलरीज खूप कमी असतात. शिवाय, काकडीमधील फायबरचे प्रमाण तुम्हाला बराच वेळ पोट भरल्यासारखे ठेवते, ज्यामुळे तुमचे पोट भरलेले राहते आणि तुम्ही जास्त खाणे टाळता.

काकडी खाल्ल्याने कोलेस्ट्रॉलची पातळी नियंत्रित ठेवण्यासही मदत होते. काकडीमध्ये असलेले स्टेरॉल्स शरीरातील कोलेस्ट्रॉलची योग्य पातळी राखण्यास मदत करतात.

पचनाच्या समस्या असतील, तर तुम्ही उन्हाळ्यात काकडी खायलाच हवी. काकडीमधील फायबरचे प्रमाण पोटाच्या समस्यांपासून आराम देते. बद्धकोष्ठता, गॅस आणि आम्लपित्त यांसारख्या समस्या कमी करण्यासाठी हे प्रभावी आहे. उन्हाळ्यात पोटाला थंडावा देण्यासाठी दह्यासोबत काकडी खाणे हा देखील एक चांगला पर्याय असू शकतो.

काकडीमधील पाण्याचे मुबलक प्रमाण आपल्या आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहे. पोटॅशियमसोबत मिळून, ते शरीरातील युरिक ऍसिड आणि इतर विषारी पदार्थ बाहेर टाकते, ज्यामुळे मूत्रपिंड निरोगी राहतात आणि किडनी स्टोनसारख्या समस्या टाळता येतात.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

निर्दोष सुटका झाली म्हणून पूर्ण पगाराचा हक्क प्राप्त होत नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

crime news new

विवस्त्र होऊन पूजा केल्यास कोट्यधीश होता येते! कानपूरमध्ये सासऱ्याचे सुनेशी असभ्य वर्तन

शाहरुख खानच्या ‘किंग’ला मध्य पूर्वेतील युद्धाचा फटका, दुबईमधील शूटिंग आता मुंबईत पार पडणार

‘धुरंधर -2’ यू ट्यूबवर लीक, चाहत्यांनी केली कठोर कारवाईची मागणी

Beed News – झोका खेळताना गळफास बसला, नऊ वर्षाच्या मुलीचा दुर्दैवी मृत्यू; माजलगावातील घटना

Kokan News – परशुराम घाटातील गॅबियन वॉलचे काम अंतिम टप्प्यात, 15 एप्रिलपर्यंत काम पूर्ण करण्याच्या कंत्राटदाराला सूचना

Jalna News – भरधाव आयशर टेम्पो झाडावर आदळला, अपघातात दोन जण ठार

सोनिया गांधी यांच्या प्रकृतीत सुधारणा, रुग्णालयातून डिस्चार्ज

​निलंगामध्ये फिल्मी थरार! तांबळा येथील क्लबवर सशस्त्र दरोडा, पोलिसांच्या गाडीला धडक देत तीन आरोपी पसार