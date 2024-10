मुंबईत 30 लाख रुपयांची रोख रक्कम जप्त, दोन जण ताब्यात

राज्यात विधानसभा निवडणुकीची धामधुम सुरू आहे. याकाळात मुंबईत 30 लाख रुपयांची रोकड घेऊन जाताना एक गाडी पोलिसांनी अडवली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी दोघांना ताब्यात घेतले आहे.

विधानसभा निवडणुकीदरम्यान अनेक ठिकाणी नाकेबंदी सुरू आहे. यावेळी एका गाडीतून 30 लाख रुपयांची रोकड सापडली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी दोघांना ताब्यात घेतले असून त्यांची चौकशी सुरू आहे. पोलिसांनी आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पाचारण केले असून पुढील तपास सुरू आहे.

निवडणुकीच्या काळात कुठल्याही व्यक्तीला 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रोकड नेता येत नाही. त्यासाठी त्या व्यक्तीला सोबत योग्य कागदपत्र बाळगणे बंधनकारक आहे.

Mumbai police recovered Rs 30 lakh cash from a car; two people were taken into custody and are being questioned. Income Tax department has also been informed: Mumbai Police

During the Model Code of Conduct for elections, those carrying cash above Rs 50,000 must have valid…

— ANI (@ANI) October 25, 2024