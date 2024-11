धुळ्यात 70 लाख रुपयांची कॅश जप्त, पोलिसांकडून चौकशी सुरू

धुळ्यात एका गाडीत 70 लाख रुपयांची रोख रक्कम आढळली आहे. पोलिसांनी ही रक्कम जप्त केली असून याबाबत चौकशी सुरू केली आहे.

राज्यात विधानसभा निवडणूक सुरू असून अनेक ठिकाण नाकेबंदी सुरू आहे. निवडणूक आयोगाकडून गाड्यांची तपासणी सुरू आहे. दरम्यान धुळ्यातील सांगवी येथे महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सीमेवर एका गाडीत कॅश सापडली आहे. इनोव्हा क्रिस्टा गाडीत 70 लाख रुपयांची रक्क सापडली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी केस दाखल केली असून चौकशी सुरू आहे.

Dhule, Maharashtra: Sangvi police seized ₹70 lakh in cash from a four-wheeler Innova Crysta at a check post on the Maharashtra-Madhya Pradesh border. The discovery has raised concerns during the assembly elections. The vehicle and cash are in police custody, and a case has been… pic.twitter.com/V13cCuzKIh

