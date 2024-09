Badlapur Protest : आंदोलकांवरील गुन्हे केव्हा मागे घेणार? आदित्य ठाकरे यांचा मिंधे सरकारला सवाल

बदलापूर येथील एका नामांकित शाळेत दोन चिमुरड्यांवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी नराधम अक्षय शिंदे याचा पोलिसांनी सोमवारी एन्काऊंटर केला. दरम्यान या प्रकरणात अडकलेल्या भाजपच्या बडय़ा धेंडांना वाचवण्याकरिता पुरावा नष्ट करण्यासाठी अक्षयचे एन्काऊंटर करण्यात आले का? गृह खात्याचा एकूण कारभारच यामुळे संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.

Firstly this is chor gang’s mindhe sena. Secondly, the man distributing sweets asked a lady journalist, about her reporting, whether she herself was raped.

The man deserves to be in jail.

While illegal cm mindhe’s police station was ordered not to file a case for a week, the… https://t.co/JDXrFTEEua

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) September 24, 2024