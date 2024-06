CET परीक्षेत मोठा घोटाळा! आयुक्तांना निलंबित करून चौकशी करा; आदित्य ठाकरे यांची मागणी

NEET आणि NET परीक्षांमध्ये झालेल्या गोंधळानंतर आता शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते युवासेना प्रमुख आमदार आदित्य ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील CET परीक्षेत मोठा घोटाळा झाल्याचे म्हटले आहे. आदित्य ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेत राज्य सरकारच्या भूमिकेवरच संशय व्यक्त केला आहे. सीईटी परीक्षेत पारदर्शकता यावी, या प्रकरणी चौकशी करावी आणि जे कमिश्नर आहेत त्यांना निलंबित करावं, अशी मागणी आदित्य ठाकरे यांनी केली आहे.

सीईटी परीक्षा पैसे कमवण्यासाठी घेतली होती की मुलांचा तयारी पाहण्यासाठी घेतली होती, असा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी केला. ऐन पावसाळ्यात आणि निवडणुकीच्या तोंडावर पोलीस भरती का घेतली जातेय? अशी शंकाही उपस्थित करण्यात येत असल्याचे आदित्य ठाकरे म्हणाले.

CET ची परीक्षा देणाऱ्या कोणत्याही विद्यार्थ्याला फेरपरीक्षा नकोय. पण या परीक्षेत मोठा गोंधळ झालेला आहे. ही परीक्षा तुम्ही कशी घेतली? मार्क कसे दाखवले आणि जो काही निकाल लावला आहे, त्यावरनं गोंधळ उडालेला आहे. यावर सीईटीने नोटीस जारी केली आहे. तीस सेशनमध्ये सीईटीने दोन पेपर घेतले होते. इंजिनीआरिंगसाठीच्या सीईटीमध्ये 24 बॅचेसमध्ये एक पेपर दिला गेला. त्यात अर्थात वेगवेगळे प्रश्न होते. सिलॅबसही कोणाला सांगितला नव्हता. पण त्या चोवीस पेपरमध्ये अनेक वेगवेगळ्या बॅचेस बसल्यानंतर विद्यार्थ्यांना काही शंका असल्यास फेरतपासणी एक हजार रूपये भरावे लागतात. सीईटीच्या या पेपरमध्ये 1425 हरकती घेतल्या गेल्या. त्यातून 14 लाख 25 हजार रूपये कमवले, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.

Today we have raised issues pertaining to the MH-CET chaos in Maharashtra.

The demands of the students are clear:

1) No re- exam but want transparency

2) Students want their answer sheets

3) Students want to know their marks and toppers, not just percentile.

• 1 Paper of CET… pic.twitter.com/J3H8zjoCCO

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) June 21, 2024