आंदोलकांवर लाठीचार्जचे आदेश देणाऱ्या घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राची माफी मागावी – आदित्य ठाकरे

बदलापूर येथील आदर्श शाळेत दोन चिमुरड्यांवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेविरोधात मंगळवारी बदलापूरकरांनी तब्बल आठ तास रेल रोको आंदोलन केलं. पोलिसांनी लाठीचार्ज करत आंदोलनकर्त्यांना रेल्वे ट्रॅकवरून हटवले. यावेळी आंदोलकांनी देखील पोलिसांवर दगडफेक केली. त्यानंतर पोलिसांनी अनेक आंदोलकांना ताब्यात घेतले आहे तर हजारो आंदोलकांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. ”त्या आंदोलकांवरील गुन्हे राज्य सरकारने तत्काळ मागे घ्यावेत व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्राची माफी मागावी’, अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, युवासेना प्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी केली आहे.

Across the country, we’ve seen citizens protest against governments that tend to act slowly on public issues.

Yesterday, when citizens stepped out to protest against the sexual assault on toddlers in a school in Badlapur, the illegal regime of bjp- mindhe has unleashed lathis on…

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) August 21, 2024