पालिका शाळांची ICSE, CBSE ची पहिली फळी बोर्डाच्या परीक्षेला बसणार, आदित्य ठाकरेंनी दिल्या शुभेच्छा

Aaditya Thackeray on Mumbai public School Board Exam – पालिकेच्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेल्या महापालिकेच्या ICSE, CBSE बोर्डाच्या शाळांमधील पहिली फळी ही यंदा बोर्डाच्या परीक्षेला बसणार आहे. त्या विद्यार्थ्यांना शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, युवासेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) यांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत.

We introduced the ICSE and CBSE boards in BMC schools, along with the IB and IGCSE boards, with an intent to be able to give the best possible education opportunities to every girl and boy in Mumbai.

With great joy, pride and a sense of hope I read this news and look forward to… pic.twitter.com/LYtxqExQIH

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) January 29, 2025