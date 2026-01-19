प्रसिद्ध कथावाचक श्रवणदास महाराजांना अटक; अल्पवयीन मुलीवर अत्याचाराचा आरोप

अल्पवयीन मुलीच्या लैंगिक शोषणाच्या गंभीर आरोपांवरून प्रकरणाबाबत पोलिसांनी मिथिलाचे प्रसिद्ध कथावाचक श्रवणदास महाराज यांना अटक केली आहे. या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, अधिकारी राजीव कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष एसआयटी पथकाने ही अटक केली आहे. या कारवाईत महिला इन्चार्ज मनीषा कुमारी आणि लहेरियासराय पोलीस ठाण्यासह जवळपासच्या अनेक पोलीस ठाण्यातील इतर पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.
Bihar: Mithilanchal storyteller Shravan Das Ji Maharaj arrested in minor rape case; associate absconding
एका गुप्त माहितीच्या आधारे पोलिसांनी ही कारवाई केली. पोलिसांना श्रवण दास महाराज यांच्याबाबत माहिती मिळताच त्यांनी दरभंगा येथील हाऊसिंग बोर्ड कॉलनीतून श्रवण दास यांना अटक केली. अटक केल्यानंतर, त्यांना पोलीस ठाण्यात आणण्यात आले असून सध्या त्यांची चौकशी सुरू आहे. पोलीस ठाण्यामध्ये दिलेल्या तक्रारीनुसार, श्रवणदास यांच्यावर लग्नाचे आमिष दाखवून अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणे, तिचे दीर्घकाळ शारीरिक शोषण करणे आणि नंतर गर्भपात करण्यास भाग पाडणे असे गंभीर आरोप आहेत.
पीडितेच्या आईने हा अहवाल दाखल केला आहे. आरोपीच्या चौकशीदरम्यान महत्त्वाची माहिती समोर येत असल्याचे पोलीस अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान या प्रकरणात मौनी बाबाही आरोपीच्या पिंजऱ्यात आहेत. मात्र ते तो फरार आहे. त्यांना अटक करण्यासाठी पोलिसांची विशेष पथकाने शोधमोहिम सुरू केली आहे. सध्या सुरू असलेल्या चौकशीच्या आधारे योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे पोलिसांनी सांगितले आहे.