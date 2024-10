Rajinikanth health update – रजनीकांत यांची तब्येत बिघडली, चेन्नईतील अपोलो रुग्णालयात दाखल

सुपरस्टार रजनीकांत (वय – 73) यांची तब्येत बिघडली असून त्यांना उपचारांसाठी चेन्नईतील अपोलो रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. प्रख्यात कार्डिओलॉजिस्ट डॉ. साई सतीश यांच्या देखरेखीखाली त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. ‘पीटीआय’ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

ज्येष्ठ अभिनेते रजनीकांत यांना सोमवारी रात्री उशिरा चेन्नईतील अपोलो रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. रजनीकांत यांच्या पोटामध्ये वेदना होत असून मंगळवारी हृदयाशी संबंधित चाचण्या केल्या जाणार आहेत. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती पीटीआयने सूत्रांच्या हवाल्याने दिली आहे. रजनीकांत यांच्या कुटुंबीयांकडून किंवा रुग्णालयाकडून अद्याप याबाबत अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही.

