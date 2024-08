Hindenburg on Adani News – हिंडनबर्गच्या आरोपांवर अदानी समुहाचे स्पष्टीकरण, म्हणाले तथ्य आणि…

अमेरिकन फर्म हिंडनबर्गने आपल्या ताज्या अहवालात सेबीवर आरोप केले आहेत. सेबीच्या प्रुख माधवी बुच यांचेच अदानी कंपनीत हिस्सेदारी असल्याचे हिंडेनबर्गने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. आता अदानी कंपनीने यावर आपले स्पष्टीकरण जाहीर केले आहे. अदानी समुहाने सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.

अदानी समुहाने हिंडनबर्गच्या अहवालावर विस्तृत स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की अदानी समुहावर झालेल्या आरोपात कुठलेही तथ्य नाही. आरोपांमध्ये माहिती तोडून मोडून सादर करण्यात आली आहे. या आधीही आमच्यावर जे आरोप झाले होते, त्यावर खोलवर तपास झाला होता पण ते सर्व आरोप निराधार असल्याचे निष्पण्ण झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी 2024 मध्येच यावर निकाल दिला आहे.

Adani Group issues a statement on the latest report from Hindenberg Research.

The latest allegations by Hindenburg are malicious, mischievous and manipulative selections of publicly available information to arrive at pre-determined conclusions for personal profiteering with… pic.twitter.com/WwKbPLTkrv

