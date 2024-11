अदानी-भाजपचे काय संबंध आहेत? अखिर यह रिश्ता क्या कहलाता है? काँग्रेस नेत्याचा सवाल

नवीनच ऐकतोय की लाचखोरी भ्रष्टाचारात येत नाही. हे हास्यास्पद आहे. गौतम अदानी आणि सागर अदानी मालक असलेल्या कंपनीने लाच दिली. ती अदानींनी नाही तर अधिकाऱ्यांनी दिली सांगतात. म्हणजेच तुम्ही स्वीकारलं आहे. एक प्रकारे लाच दिल्याचे अदानींच्या कंपनीने स्वीकारलेच आहे, असा जोरदार टोला काँग्रेस खासदार प्रमोद तिवारी यांनी लगावला आहे.

अधिकाऱ्यांनी लाच दिली आहे तर ती अदानींच्या कंपनीसाठीच दिली आहे. गौतम अदानी, सागर अदानी आणि त्यांच्या कुटुंबातील दोनजण हे थेट आरोपांपासून कसे काय वाचू शकतात? अशा आरोपांवर दिलं जात असलेलं स्पष्टीकरणही निव्वळ हास्यस्पद आहे. अदानी पहिल्यांदा बोललेत आणि भाजपने आपले घोडे उधळलेत. असं वाटतंय अदानींनी नाही तर भाजपने लाच दिली आहे का? अखिर यह रिश्ता क्या कहलाता है?, असा सवाल काँग्रेस खासदार प्रमोद तिवारी यांनी केला आहे.

#WATCH | Delhi: Congress MP Pramod Tiwari says, “…Everywhere they (BJP) break families, break parties, ruin them. The same thing is happening in Maharashtra. They used Eknath Shinde ji to the fullest and now he will not become the Chief Minister…” pic.twitter.com/IM1RiKQ3ec

— ANI (@ANI) November 27, 2024