लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्यात 40 लाख नवीन मतदार वाढले? नवीन मतदारांचा विधानसभा निवडणुकीत भाजपला फायदा

2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला यश मिळाले. पण विरोधकांनी ईव्हीएमवर घोटाळा केल्याचा आरोप केला होता. निवडणूक आयोगाने नुकतीच लोकसभा निवडणुकीची आकडेवारी जारी केली आहे. लोकसभा निवडणूक आणि राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीची आकडेवारी पाहिली असता धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

एक्सवरील युजर तन्मोयने काही फॅक्ट्स पोस्ट केले आहेत. त्यानुसार लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्यात विधानसभा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात मतदार वाढले. ही वाढ इतकी होती की आधीच्या निवडणुकांपूर्वी अशी वाढ कधीच पहायला मिळाली नाही

MAHARASHTRA ELECTION MEGA FRAUD !!

Maharashtra’s 40 Lakh New Voters

📍There was an “unprecedented increase” in the number of Electors between July and November 2024, this was unchecked and arbitrary deletion and addition of voters.

This manipulation favored the ruling… pic.twitter.com/isHyULwpBi

— তন্ময় l T͞anmoy l (@tanmoyofc) December 30, 2024