Air India ची प्रवाशांना सूचना जारी, चक्रीवादळामुळे दक्षिणेतील उड्डाणांवर होऊ शकतो परिणाम

श्रीलंकेत धुमाकूळ घातल्यानंतर बंगालच्या खाडीत दितवाह चक्रीवादळ सक्रिय झाले आहे. त्यामुळे दक्षिणेतील अनेक राज्यांत पावसाचा अलर्ट हवामान विभागाकडून देण्यात आला आहे. तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि पुद्दुचेरीच्या किनारी भागांत जोरदार वाऱ्यांसह मुसळधार पाऊस सुरू झाला आहे. या चक्रिवादळाची तीव्रता लक्षात घेता एअर इंडियाने त्यांच्या प्रवाशांसाठी महत्त्वाची सूचना जारी केली आहे.

दितवाह चक्रीवादळामुळे पुढील काही तास महत्त्वाचे असणार आहेत. काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्याच आल्यामुळे दक्षिणेतील उड्डाणांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे AIR India ने यासंदर्भात एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये त्यांनी प्रवासाला निघण्यापूर्वी तुमच्या विमानाची आणि तेथील हवामानाचा अंदाज घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

दितवाह चक्रीवादळामुळे जोरदार वाऱ्यांसह मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. याचा चेन्नई आणि दक्षिणेकडील काही इतर शहरांना जाणाऱ्या आणि येणाऱ्या आमच्या विमानांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे घराबाहेर पडण्यापूर्वी तेथील हवामानाचा अंदाज घेणे गरजेचे आहे. तसेच विमानतळावर जाण्यापूर्वी आपल्या विमानाचे वेळापत्रक तपासण्याची विनंती प्रवाशांना केली जात आहे. एअर इंडियाने यासोबत एक Contact number शेअर केला आहे.

