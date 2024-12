काँग्रेसच्या प्रश्नांवर निवडणूक आयोगाचे उत्तर, वाचा काय म्हणाले

राज्यात विधानसभा निवडणूक पार पडली. पण या निवडणुकीत महाविकास आघाडीला मोठा फटका बसला. काँग्रेस पक्षाने निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारवर संशय व्यक्त केला. आता निवडणूक आयोगाने काँग्रेस पक्षाला उलट उत्तर दिले आहे. निवडणूक संबंधित सर्व माहिती आणि आकडेवारी निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे असे आयोगाने म्हटले आहे.

No irregular pattern in deletions in Maharashtra. Due process followed including participation of INC representatives. EC in its response to INC informed that there were no bulk deletions or unusual deletion patterns of noticed across all ACs. Deletions of an average of 2779…

