अजितदादांचा घातपात झाला असेल तर बदला घ्यावा लागेल, अमोल मिटकरी यांचा इशारा

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाला झालेला अपघात हा घातपात असेल तर त्याचा बदला निश्चितच घ्यावा लागेल, असा इशारा आमदार अमोल मिटकरी यांनी आज दिला. अजितदादांच्या विमान दुर्घटनेची सीबीआय चौकशी करावी किंवा निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी करावी, यासाठी आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेणार असल्याचेही मिटकरी यांनी सांगितले.

विमान कोसळत असताना त्यातून कुणीतरी बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत होते, निळी पॅन्ट घातलेली व्यक्ती बाहेर येतेय असे आधी वाटले, पण नंतर काहीच दिसले नाही, त्या व्यक्तीला वाचवण्यासाठी जात असतानाच मोठा स्फोट झाला, अशी धक्कादायक माहिती गोजुबावीचे सरपंच कल्याण आटोळे यांनी दिल्याचे मिटकरी यांनी सांगितले. या विमान अपघातात आधी 6 जण ठार झाल्याची माहिती देण्यात आली, पण घटनास्थळी पाचच मृतदेह सापडले. मग सहावी व्यक्ती कोण? असा सवालही मिटकरी यांनी पुन्हा एकदा उपस्थित केला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

सफेद पूल येथे पदपथाअभावी पादचाऱ्यांच्या जीवाला धोका, पालिकेचा सुस्त कारभार; रहिवाशांचे आयुक्तांना निवेदन

आसनगाव रेल्वे स्थानकातील ‘मदत कक्ष’ बनला शोपीस; उद्घाटनांचा फार्स पण मदतीच्या नावाने बोंब

loan against insurance policy easy process, low interest rates and eligibility criteria

असं झालं तर… विमा पॉलिसीवर कर्ज घ्यायचंय…

पनवेलमध्ये भाजपच्या दोन आमदारांत जुंपली; विक्रांत पाटील यांची तक्रार प्रशांत ठाकूर करणार भाजप प्रदेशाध्यक्षांकडे

माथेरानमध्ये 10 फेब्रुवारीपासून ई-रिक्षांचा बेमुदत बंद; न्यायालयाच्या आदेशाची डेडलाइन चुकणार

ओटीपी शेअर करून सवा लाख गमावले; बँकेला दोषी धरता येणार नाही, ग्राहक आयोगाने तक्रार फेटाळली

बेकायदा बांधकाम भोवले; नवी मुंबईत भाजप नगरसेविकेच्या पदाला स्थगिती, बेलापूर दिवाणी न्यायालयाचा दणका

रायगडात 2 हजार 323 केंद्रांवर होणार मतदान; 59 गट, 118 पंचायत समिती गणांसाठी 502 उमेदवार

crime news new

Panvel crime news – मेंटेनन्सवरून हाणामारी; कोयत्याने वार, पिता-पुत्र जखमी