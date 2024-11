रेवडी पे चर्चा…! भाजपला घेरण्यासाठी अरविंद केजरीवाल यांनी लाँच केली नवी प्रचार मोहीम

राजधानी दिल्लीत एकीकडे थंडीचा कडाका वाढत असताना दुसरीकडे निवडणुकीमुळे राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. आम आदमी पार्टीचे (AAP) नेते, समन्वयक अरविंद केजरीवाल यांनी पक्षाच्या एका कार्यक्रमात आज मोठी घोषणा केली. निवडणूक जवळ आली आहे आणि आजपासून संपूर्ण दिल्लीत आपण एक नवी प्रचार मोहीम लाँच करत आहोत. या मोहीमेचे नाव आहे ‘रेवडी पे चर्चा’, अशी घोषणा अरविंद केजरीवाल यांनी केली.

दिल्लीत आम आदमी पार्टीकडून एक जाहीर सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेत अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली विधानसभा निवडणूक 2025 च्या पार्श्वभूमीवर ‘रेवडी पे चर्चा’ ही प्रचार मोहीम लाँच केली. यावेळी संजय सिंह, मनिष सिसोदिया यांच्यासह आम आदमी पार्टीचे प्रमुख नेते उपस्थित होते. यावेळी अरविंद केरीवाल यांनी पक्ष कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला.

#WATCH | AAP national convener Arvind Kejriwal says, “Delhi elections are here. We are launching a new campaign across Delhi today. It is ‘Revari pe charcha’. A total of 65,000 meetings will be held in every lane, every mohalla, and every society…Pamphlets will be distributed.… https://t.co/5K0lczeDmH pic.twitter.com/nonrXru0NO

