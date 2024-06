बद्रीनाथला जाणाऱ्या भाविकांच्या मिनी बसचा भीषण अपघात; 8 जण ठार, 7 जखमी

Badrinath Accident: उत्तराखंडमधील बद्रीनाथ महामार्गावर भाविकांच्या एका बसला भीषण अपघात झाला आहे. भाविकांनी भरलेल्या एका मिनी बसवरील चालकाचे नियंत्रण सुटून बस अलकनंदा नदीत कोसळली. या अपघातात 8 जणांचा मृत्यू झाला असून 7 जण जखमी झाल्याचे सांगितले जात आहे. अपघातावेळी बसमध्ये 23 जण होते. ही बस भाविकांना घेऊन श्रीनगरहून बद्रीनाथ महामार्गावरून जात असताना हा अपघात झाला.

VIDEO | Uttarakhand: Around eight people lost their lives after a tempo, they were travelling in, fell into a gorge on Rishikesh-Badrinath national highway. More details are awaited.

(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/DrcaPhTfBX

— Press Trust of India (@PTI_News) June 15, 2024