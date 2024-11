एका केळ्याची किंमत तब्बल 8 कोटी रुपये? नेमके कारण तरी काय…

सध्या देशात सर्वच जीवनावश्यक गोष्टीच्या किंमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. यामध्ये फळांचाही समावेश आहे. प्रामुख्याने केळ्यांचे भावही वाढले आहे. मुंबईत 1 डझन केळ्यांची किंमत 65 रुपये इतकी आहे. मात्र न्यूयॉर्कमध्ये एका केळ्याची किंमत 8 करोड रुपये इतकी आहे. या केळीत असे काय विशेष आहे की लोक ते विकत घेण्यासाठी इतके पैसे देण्यास तयार आहेत. जाणून घेऊया कारण-

न्यूयॉर्कमध्ये एका भिंतीवर टेपने चिटकवलेल्या या केळ्याचा लिलाव होणार असून, त्याची अंदाजे किंमत 1 मिलियन डॉलर्स (म्हणजे 8 कोटींहून अधिक) ठेवण्यात आली आहे. मात्र, ही एका कलाकाराची कलाकृती आहे. टेपने भिंतीला चिकटवलेले हे केळं एक इटालियन कलाकार मॉरिझियो कॅटेलनची कलाकृती आहे. ज्याला त्याने ‘ कॉमेडियन ‘ असे नाव दिले आहे . त्यांनी ते व्यंग्यात्मक शैलीत मांडले आहे. त्यामुळे हे एक केळे जगभरात चर्चेचा विषय बनला आहे. सोथबी ऑक्शन हाऊसद्वारे त्याचा ऑनलाइन लिलाव केला जात आहे.

