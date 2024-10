Bangkok मध्ये मोठी दुर्घटना; टायर फुटल्याने स्कूल बसला आग, 25 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याची भीती

थायलंडची राजधानी बँकॉकमध्ये एक मोठी दुर्घना घडली आहे. येथे विद्यार्थ्यांना सहलीला घेऊन जाणाऱ्य़ा बसला आग लागली. या अपघातात 25 विद्यार्थ्यांचा आगीत होरपळून मृत्यू झाल्याची माहिती मिळत आहे. अपघाताची माहिती मिळताच तातडीने अग्निशामक दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. त्यांनी लगेचच बचावकार्य सुरू केले.

Such a big tragedy occurred, yet this injured little girl couldn’t even get an ambulance?#โหนกระแส #ไฟไหม้ #ไฟไหม้รถบัส #Thailand #Schoolbus #Fire #ประเทศไทย #รถดับเพลิง pic.twitter.com/zKBnsgIucb

