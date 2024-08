बांगलादेशातील स्थिती भयावह, अल्पसंख्यांकांवर आणि मंदिरांवर हल्ले; अरविंद सावंत यांची प्रतिक्रिया

शेख हसीना यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर बांगलादेशात प्रचंड राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. या सर्व परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर हिंदुस्थानचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत बांगलादेशातील सद्यस्थितीची माहिती नेत्यांना दिली. त्यासोबतच सरकारची भूमिकाही सर्वपक्षीयांना स्पष्ट केली. आता शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार अरविंद सावंत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. देश महत्त्वाचा अशा प्रसंगी राजकारण नाही. आम्ही सरकारसोबत आहोत, असे शिवसेना खासदार अरविंद सावंत म्हणाले.

हा संपूर्ण देशाचा विषय आहे. या संबंधी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी सकाळी सर्वपक्षीय बैठकही घेतली होती. देश म्हणून आम्ही सरकारच्या सोबत आहोत. यात आम्ही राजकारण करणार नाही. देश म्हणून आम्ही ठामपणे उभे राहू. बांगलादेशातील स्थिती भयावह आहे. तिथे अल्पसंख्यांकांवर आणि मंदिरांवर हल्ले होत आहेत. हा एक मुद्दा आहे. तसेच सीमेतून देशात घुसखोरी होत नाहीये ना? यामुळे सीमेवरील सुरक्षा वाढवावी लागले. तिथे नवीन सरकार स्थापन होईल ना होईल, हे सर्व विषय आहेत. यामुळे एक-दोन दिवसांच्या घडामोडींवर भाष्य करणं योग्य नाही, असे शिवसेना खासदार अरविंद सावंत म्हणाले.

#WATCH | Delhi: On the political situation in Bangladesh, Shiv Sena (UBT) MP Arvind Sawant says, “This is a national issue. The EAM presented a report in the morning and we stand with the government in the interest of the nation, keeping our political differences aside.… pic.twitter.com/SgbdrFbKwu

