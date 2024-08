Bangladesh Protests: बांगलादेशच्या माजी कर्णधाराच्या घराची तोडफोड करून लावली आग

बांगलादेशात आरक्षणाविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे हिंसाचार उफाळून आला आहे. त्यामुळे गेल्या दोन दिवसांतच 100 हून अधिक लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. राजधानी ढाकामध्ये तब्बल 4 लाख नागरिक रस्त्यावर उतरले. त्यांनी अनेक ठिकाणी तोडफोड जाळपोळ केली. यामध्ये अनेकांची घरे उद्ध्वस्त झाली. या चकमकीत आंदोलकांनी बांगलादेश क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार मशरफी मुर्तझा याच्या घराची देखील तोडफोड केली आहे.

बांगलादेशचे माजी क्रिकेटपटू मशरफी मुर्तफा हे या वर्षी सलग दुसऱ्यांदा नरेल-2 मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडून आला होता. दरम्यान आंदोलकांनी मुर्तझा याच्या घरावर हल्ला केला. आंदोलकांनी मशरफी याच्या घराची तोडफोड केली असून त्यांच्या घराला आग लावल्याची माहिती देखील समोर आली आहे. मशरफीच्या घराला आग लावण्याबरोबरच आंदोलकांनी जिल्ह्यात असलेल्या अवामी लीगच्या कार्यालयालाही आग लावली. बांगलादेशातील ‘ढाका ट्रिब्यून’या दैनिक वृत्तपत्राने याबाबत माहिती दिली आहे.

These Islamists have now burnt down the house of Mashrafe Mortaza who was a former Bangladesh Cricket Team captain.

Many such dehaats are illegally living in India pic.twitter.com/undelKYiSl

