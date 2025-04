‘पंतप्रधान मोदी माझे मित्र, पण…’, आधी कौतुक, मग टोमणे मारत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हिंदुस्थानवर लावला 26 टक्के टॅरिफ

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अखेर रेसिप्रोकल टॅरिफ अर्थात परस्पर शुल्क जगभरातत लागू केले आहे. ट्रम्प यांनी 2 एप्रिल हा दिवस अमेरिकेसाठी ‘लिबरेशन डे’ म्हणजे ‘मुक्ती दिवस’ असल्याचे म्हटले आहे. अमेरिकेला पुन्हा एकदा श्रीमंत बनवण्याच्या दिशेने टाकलेले हे एक पाऊल असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी व्हाईट हाऊसमधील रोझ गार्डनमध्ये संबोधित करताना कोणत्या देशावर किती टक्के टॅरिफ लावण्यात आला याची माहिती दिली. ट्रम्प यांनी हिंदुस्थानसह जगभरातील अनेक देशांवर रेसिप्रोकल टॅरिफ लावला आहे. विशेष म्हणजे एकीकडे ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मित्र संबोधत दुसरीकडे हिंदुस्थानवर 26 टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली.

US President Donald Trump imposes 26% “reciprocal tariffs” on India, followed by 34% on China, 20% on EU, and 24% on Japan pic.twitter.com/0uhLSCKSOV

— ANI (@ANI) April 2, 2025