पंतप्रधानांच्या दौऱ्याआधी जम्मू कश्मीरमध्ये सुरक्षा दलाला मोठे यश, दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा

जम्मू काश्मीरमधील बारामुल्ला जिल्ह्यातील सोपोर येथे दहशतवादी व सुरक्षा दलाच्या जवानांमध्ये झालेल्या चकमकीत दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला आहे. यात दोन जवान देखील जखमी झाले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे शुक्रवारी जम्मू काश्मीरच्या दौऱ्यावर येत असून त्या पार्श्वभूमीवर अनेक भागात कड़क बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.

VIDEO | Visuals from Baramulla in Jammu and Kashmir where an encounter between security forces and terrorists broke out earlier today.

(Note: Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/OAjUoK47RO

— Press Trust of India (@PTI_News) June 19, 2024