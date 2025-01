मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची ती मुलाखत ‘पेड’

भारतीय जनता पक्षाकडून खासगी मीडियाला ताब्यात घेण्याचा प्रकार नवीन नाही. पण आता सरकारच्या अखत्यारीतील दूरदर्शनवरही सरकारचा दबाव वाढला आहे. त्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची अलीकडेच झालेली मुलाखत. ती मुलाखत एखाद्या पत्रकाराकडून घ्यायला हवी होती. पण फडणवीसांची मुलाखत चक्क भारतीय जनता पक्षाचे मीडिया प्रमुख नवनाथ बन यांनी घेतली. त्यावरून टीका होऊ लागली आहे.

Devendra Fadnavis’s Doordarshan Interviewer Was the Head of the BJP’s Cell. Right to Information replies by Doordarshan to The Wire say that Ban was allowed to interview the chief minister – and paid for it – as part of its “talent/artist” booking system”. https://t.co/vozKhmkI12

— Prashant Bhushan (@pbhushan1) January 13, 2025