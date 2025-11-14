BMC Election: मुंबईसह ठाणे, पुणे महापालिका निवडणुका लांबणीवर? मार्च २०२६ नंतरच मुहूर्त?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम सध्या सुरू असला तरी, मुंबई, ठाणे आणि पुणे यांसारख्या महत्त्वाच्या महानगरपालिकांच्या निवडणुकांसंदर्भात एक मोठी माहिती समोर येत आहे. सध्या नगर परिषद आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत, त्यानंतर जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होतील. मात्र, महापालिका निवडणुका या अपेक्षित वेळापत्रकापेक्षा उशिरा होण्याची चिन्हे आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील २८ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा मुहूर्त मार्च २०२६ नंतरच उजाडण्याची शक्यता आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी दिलेली ३१ जानेवारी २०२५ ची अंतिम मुदत ओलांडली जाण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भातील वृत्त पुढारी वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केले आहे.

‘मिनी विधानसभा’ ठरणारी निवडणूक

मुंबई, ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवलीसह अन्य मोठ्या महापालिकांच्या निवडणुका एकत्रितपणे होण्याची शक्यता आहे. यामुळे या निवडणुकांना केवळ स्थानिक महत्त्व न राहता, त्यांचे स्वरूप ‘मिनी विधानसभा निवडणुकां’ प्रमाणे असेल आणि सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष या निकालांकडे लागलेले आहे.

मुदतवाढीची शक्यता का?

महापालिका निवडणुका पुढे ढकलण्याची अनेक कारणे सांगितली जात आहेत.

हिवाळी अधिवेशन: नागपूर येथे ८ ते १९ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन होणार आहे. प्रथेनुसार, अधिवेशन काळात निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर करणे टाळले जाते. यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम पुढे जाईल आणि जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात त्याचे निकाल लागतील.

कर्मचाऱ्यांवरील ताण: एकापाठोपाठ येणाऱ्या निवडणुकांमुळे पोलीस आणि निवडणूक कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त ताण येत आहे.

दहावी-बारावीच्या परीक्षा: याचदरम्यान इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा असल्याने, महापालिका निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता आहे.

या सर्व कारणांमुळे, राज्य निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयाकडे महापालिका निवडणुकांसाठी ३१ जानेवारी २०२५ नंतरची मुदतवाढ मागण्याची विनंती करू शकतो, असे सूत्रांनी सांगितले.

एकंदरीत, सध्या नगर परिषदा आणि नगरपालिकांच्या पहिल्या टप्प्यातील निवडणुका २ डिसेंबर रोजी मतदान आणि ३ डिसेंबर रोजी निकाल यानुसार होणार आहेत. त्यानंतर जिल्हा परिषद-पंचायत समित्या आणि शेवटी महापालिका असा निवडणुकांचा क्रम अपेक्षित असला तरी, महापालिकांच्या बाबतीत हा क्रम मोडला जाऊन त्यांचा मुहूर्त मार्च २०२६ नंतर उडण्याची शक्यता बळावली आहे.

