आजपासून पालिकेचे आरटीई प्रवेश, 323 शाळांमध्ये 5 हजार 936 जागा

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
RTE

मुलांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा आधार देणाऱ्या ‘आरटीई’ प्रवेशांतर्गत मंगळवार 17 फेब्रुवारीपासून पालिकेची प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार आहे. पालिकेच्या 323 शाळांमधील 5 हजार 936 जागांवर यामध्ये मुलांना प्रवेश घेता येणार आहे. यामध्ये मुलांना आठवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत मिळणार आहे.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई) अंतर्गत सन 2026-27 या शैक्षणिक वर्षाच्या 25 टक्के प्रवेशांमध्ये दुर्बल वंचित घटकांतील बालकांना स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा, विना अनुदानित (अल्पसंख्याक शाळा वगळून) शाळांमधील 25 टक्के प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येत आहे. यामध्ये पालिका परीक्षेत्रातील महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळासाठी 252 शाळांमध्ये 4 हजार 558 जागा आहेत. इतर मंडळांसाठी 71 शाळांमध्ये 1 हजार 381 जागा आहेत. अशा एकूण 323 शाळांमधे 5 हजार 939 राखीव जागा आहेत. पालकांनी अर्ज भरतांना विचारपूर्वक 10 शाळांची निवड करावी.

तसेच ज्या बालकांच्या प्रवेशासाठी यापूर्वी आरटीई 25 टक्के अंतर्गत शाळेत प्रवेश घेतला असल्यास सदर बालकासाठी पुन्हा अर्ज करता येणार नाही. ऑनलाइन अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ऑनलाइन सोडत काढण्याकरिता दिनांक निश्चित केला जाणार आहे.

10 मार्चपर्यंत अर्ज करा

‘आरटीई’ 25 टक्के ऑनलाइन प्रक्रिया अंतर्गत पात्र शाळांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. यासाठी 17 फेब्रुवारी ते 10 मार्च या
कालावधीपर्यंत https://stunt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

एआय इम्पॅक्ट समिटला दिल्लीत सुरुवात, ही परिषद उज्ज्वल भविष्याला आकार देईल – पंतप्रधान मोदी,

बसबाबत चौकशी करण्याचा बहाणा करून सोनसाखळी खेचली

मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरण – पार्थ पवार सुटणार? खारगे समितीचा अहवाल सादर, विधिमंडळ अधिवेशनात मांडला जाणार

राजपाल यादवला अंतरिम जामीन मंजूर

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियामध्ये असिस्टंट पदासाठी भरती, स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघातर्फे प्रशिक्षण वर्ग

टिपू सुलतानवरून घमासान, भाजप-काँग्रेसच्या 60 कार्यकर्त्यांविरुद्ध गुन्हा

PM Narendra Modi and French President Emmanuel Macron to hold bilateral talks in Mumbai and inaugurate 'Year of Innovation 2026' on February 17.

पंतप्रधान मोदी, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्यात आज मुंबईत द्विपक्षीय चर्चा

मनमानी कारभार करणाऱ्या हजारो चालकांना दणका

रसायन कारखान्यात स्फोट, आठ मजूर जिवंत जळाले; राजस्थानातील धक्कादायक घटना